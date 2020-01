Boca Juniors, De Rossi si ritira: “Smetto di giocare a calcio, la ragione è soltanto una”

La decisione di Daniele De Rossi.

Nella giornata odierna il centrocampista del Boca Juniors ha sorpreso il mondo del calcio, annunciando a sorpresala sua scelta di terminare in via definitiva la sua carriera da calciatore professionista: dopo più di 700 partite tra Roma, Argentina e Italia, De Rossi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Nel corso della conferenza stampa organizzata appositamente per l’occasione, l’ex capitano dei giallorossi ha spiegato le motivazioni dietro la sua decisione: “La mia decisione è definitiva, lascio il Boca e smetto di giocare a calcio. E’ una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile. Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva ed esclusivamente di natura familiare. Mia figlia maggiore è rimasta in Italia e una ragazza che sta crescendo ha bisogno di suo padre vicino: mi manca troppo e io manco a lei. E’ solo questa la ragione. Il mio futuro? Sicuramente continuerò a lavorare nel calcio. Il mio destino è scritto: farò l’allenatore e comincerò presto a studiare per diventarlo. Sono triste perché avrei voluto giocare altri dieci anni, ma ho 36 anni e questo è il momento di dire basta per concentrarmi su altro. Se penso che non giocherò più mi sento male, ma sono contento di aver giocato tante partite importanti e di tutto quello che è successo nella mia vita“.