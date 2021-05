Balzaretti-Mediagol: “Roma, Mourinho e Fonseca, vi dico tutto. Friedkin mi convince, il mercato dello Special One…”

Stantuffo instancabile sulla corsia mancina nel corso di una lunga e prestigiosa carriera da calciatore.

Federico Balzaretti ha costruito con dedizione, qualità e personalità una parabola professionale di assoluto rilievo. Le maglie prestigiose di Torino, Juventus, Fiorentina,Palermo, Roma, la soddisfazione di vestire l’azzurro della Nazionale. Classe 1981, profilo emblema di stile, raziocinio e competenza, l’attuale commentatore tecnico di Dazn ha anche svolto brillantemente un ruolo dirigenziale in seno al club giallorosso qualche stagione fa.

Balzaretti analizza il passaggio di testimone da Fonseca a Mourinho sulla panchina della Roma e l’operato della nuova proprietà della società capitolina, nel corso di un’intervista concessa alla redazione di Mediagol.it.

“Valzer panchine ytra le big di Serie A? Ci sono molti punti interrogativie novità intriganti. Sono molto curioso ma aspettiamo a dare giudizi definitivi perché è difficile farlo adesso. Mourinho-Roma? Senza dubbio il tecnico portoghese porterà una carica eccezionale. José catalizza tutto e Roma aveva bisogno di una persona che potesse avere questo spessore comunicativo. Può liberare da pressioni la squadra lasciando più free mentalmente i calciatori. La presidenza giallorossa mi sta convincendo molto. Comunicano con i fatti e non con le parole. Hanno studiato e aspettato, mi piace il loro modo di lavorare in piena aderenza con le loro idee e la loro strategia. Mourinho è certamente un valore aggiunto per tutto il calcio italiano. La sua comunicazione stimola un pò tutti ed è sempre motivo di soddisfazione il confrontarsi con un coach così. Fonseca? Ha lavorato bene ma, soprattutto, si è comportato da grandissimo signore, gestendo il suo addio con eleganza e sobrietà e non è mai una cosa banale. Complimenti a lui. Bisognerà capire le strategie della Roma perché i giovani sono fondamentali ma Mourinho è sempre stato abituato a lavorare con giocatori già affermati. Josè avrà a disposizione calciatori da formare e sono curioso di capire che tipo di mercato farà la società. A livello tattico la Roma parte da una base di gioco ben definita. Mourinho dovrà mettere mani sulla fase difensiva perché è stata questa la pecca principale della gestione Fonseca. Il passaggio di testimone da Fonseca a Mourinho mi ricorda un pò il ciclo Capello dopo l’addio di Zeman. Con Zeman, infatti, la Roma giocava bene ma prendeva tanti gol così come con Fonseca. Mourinho dovrà dare equilibrio tattico alla squadra perché i giallorossi hanno preso veramente troppi gol. Se l’ex coach dell’Inter riuscirà ad amalgamare la brillantezza del gioco che produceva già la squadra di Fonseca con una maggiore solidità difensiva, la base da cui ripartire c’è”.

“Il mio futuro professionale? Credo sia corretto per me continuare questo percorso da commentatore tecnico in tv che ho intrapreso, perché mi sta facendo molto bene. Mi diverte e mi aiuta ad imparare un sacco di cose nuove, poi mai dire mai. Sto cercando di studiare per mettere sempre qualcosa di nuovo nello zainetto di esperienze e conoscenze che mi porto dietro. Mi piace molto anche la parte dirigenziale e leagata alla cura del management sotto ogni aspetto di questo sport. Sono sempre pronto a mettermi in discussione e non mi pongo limiti. Vivo per questo sport, il calcio è la mia vita e qualsiasi cosa faccio ci metto entusiasmo, passione e spero – afferma Balzaretti – anche competenza. Mi piace osservare tutto a 360° perché altrimenti si rimane limitati e si rischia di essere superficiali nelle valutazioni e nei giudizi. Palermo? La mia seconda casa. Ormai, logisticamente, la prima è Roma perché viviamo qua con Eleonora. Abbiamo comunque la famiglia a Palermo che è, pertanto, una meta sempre gradita per noi, Covid permettendo”.