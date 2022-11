Venezia-Reggina 1-2, Inzaghi: “Troppi complimenti, dopo 45′ volevo cambiare tutti”

"Nel primo tempo non c'eravamo, avevo paura della reazione della gara di lunedì, troppi complimenti". Lo ha detto Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Venezia. Una vittoria, quella conquistata dalla Reggina fra le mura dello Stadio "Penzo", ottenuta in rimonta grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Luigi Canotto ed Hernani.