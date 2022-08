Sampdoria-Reggina, Inzaghi alla vigilia: “Daremo del filo da torcere a tutti”

"Siamo reduci dal triangolare di Salerno, dove abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con squadre di livello e misurare il nostro stato di forma. Ho ricevuto buone risposte dai ragazzi e non era affatto scontato, considerate le poche settimane di lavoro nelle gambe". Lo ha detto Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, valevole per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. Il match, in programma venerdì 5 agosto, andrà in scena alle ore 21:15 allo Stadio Marassi di Genova.