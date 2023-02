Reggina, verso il Palermo: numerosi dubbi per Inzaghi. Ok Loiacono e Terranova

Le ultime in casa Reggina in vista della sfida contro il Palermo

Tre giorni e sarà Palermo-Reggina , match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B . Domenica 5 febbraio, alle ore 16.15, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Filippo Inzaghi sfideranno il Palermo dopo il ko per 2-1 rimediato in casa del SudTirol . I rosanero, invece, sono reduci dalla vittoria conquistata fra le mura nemiche del "Del Duca" contro l' Ascoli di Cristian Bucchi .

Prosegue, dunque, la preparazione della compagine amaranto alla gara di domenica. Nella giornata di oggi, la Reggina ha proseguito la preparazione della sfida contro i siciliani. Per la Reggina numerosi dubbi: Camporese e Ricci non saranno della partita essendo alle prese con dei problemi fisici. In dubbio a centrocampo Hernani, mentre Fabbian sarà assente causa squalifica. A rientrare sarà l'ex Lecce, Majer. Ok l'attacco con tutti a disposizione, con Menez pensato a sinistra. Non risultano notizie riguardanti i prossimi allenamenti.