Reggina, Taibi senza filtri: “Blondett? Ho perso la pazienza, pensa di essere da Real Madrid. Cionek e Sarao…”

Parola a Massimo Taibi.

Il direttore sportivo della Reggina, intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta del Sud’, è tornato a parlare del futuro di Edoardo Blondett, difensore di proprietà del club amaranto. Nel dettaglio, il classe 1992 continua a rifiutare proposte importanti. “Blondett? Pensa di essere da Real Madrid, ha rifiutato tre offerte da squadre importanti di Lega Pro e io ho perso proprio la pazienza. Non mi interessa dove andrà o se deciderà di non accettare alcuna proposta, ma se resterà a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso”, sono state le sue parole.

Ma non solo; il dirigente palermitano ha detto la sua anche in merito al possibile approdo alla corte di Domenico Toscano dell’ex difensore del Palermo Thiago Cionek. “Per Jallow e Cionek stiamo aspettando di incontrare i procuratori, mentre i contatti per Di Chiara non si sono mai fermati e attendiamo sviluppi. In uscita se dovesse arrivare un attaccante over allora Reginaldo finirà sul mercato. Bertoncini è richiestissimo, ma stiamo pensando ad una conferma. Uno fra lui e Gasparetto comunque partirà di sicuro. Sarao andrà al Catania, mentre stiamo aspettando risposte dall’Avellino per De Francesco e sviluppi su Doumbia e Marchi”, ha concluso Taibi.