Reggina, Taibi: “Ritiro? Vi spiego la scelta. Il nostro obiettivo sono i playoff”

A partire da domani, la squadra resterà in ritiro al centro sportivo Sant'Agata

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato martedì sera fra le mura dello Stadio "San Vito - Gigi Marulla". Una vittoria, quella conquistata dal Cosenza in rimonta contro la Reggina, ottenuta grazie alla doppietta messa a segno in extremis dal giovane talento scuola Milan, Marco Nasti. A nulla è servito, pertanto, il gol siglato al minuto 44 da Gabriele Gori, che aveva portato momentaneamente in vantaggio la formazione calabrese.

Ennesima sconfitta in campionato per gli uomini di Filippo Inzaghi, che nel 2023 hanno già perso sei partite. E all'orizzonte due gare fondamentali in chiave playoff: le sfide in programma al "Granillo" contro Parma e Cagliari con in mezzo la trasferta di Perugia. Per questo motivo, la Reggina ha comunicato che - a partire da domani dopo l'allenamento del pomeriggio - la prima squadra resterà in ritiro al centro sportivo Sant'Agata.

"Oggi parlo a nome di tutto il club - le parole di Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, attraverso un breve video messaggio pubblicato su Instagram -. E’ bene precisare che l’obiettivo della Reggina sono i play-off. Crediamo fortemente che questo traguardo sia nelle nostre corde e faremo di tutto per raggiungerlo. Inoltre ci tengo a precisare che il motivo per cui abbiamo scelto di andare in ritiro è che dai momenti bui se ne esce solo insieme. Siamo certi che il ritiro sarà utile per fare ancor più gruppo. Chiedo a tutte le componenti che formano questo club di stare uniti. I nostri splendidi tifosi continuino a sostenerci. Solo così usciremo da questo momento", ha concluso il dirigente palermitano.