Reggina, Saladini: “Consiglio di Stato? Credo nelle sentenze, non nei miracoli”

Prosegue poi, riguardo al Consiglio di Stato: " Ai miracoli non ci credo, ma alle sentenze sì , e la sentenza dice che il Tribunale di Reggio Calabria mi ha permesso di fare un piano di ristrutturazione del debito entro 30 giorni successivi alla data dell'11 giugno: io avevo quindi il tempo per sistemare le cose, ed ecco perché sono così determinato, ecco perché di fronte al Consiglio di Stato vado fiducioso. Che mi darà ragione, perché la legge è ripresa anche dalla Federazione. Se vorrò le scuse dei tifosi? Ma no, ho tanta gente e tante istituzioni dalla mia parte. Ci sta che i tifosi siano incazzati, ma io sono vittima di un sistema che mi ha messo spalle al muro ".

C'è però in mezzo una cessione: "Io però ero divenuto il parafulmine di tutto, e allora ho raggiunto un accordo con un fondo inglese che ha poi nominato Ilari per gestire la questione societaria. Gli investitori, che poi dovranno aggiungersi, li ho visti, e se il 29 andrà bene li vedrete anche voi: ma ripeto, la Reggina al momento ha un socio e ha un amministratore. Io sono un difensore della Reggina, e andrò anche oltre il Consiglio di Stato se servirà, non mi sento al capezzale di nessuno. Ho fatto tanto, potevo fare di più e meglio, ma ripeto, ho venduto perché sono stato messo in un angolo da questo sistema: per liberare la Reggina potevo solo venderla. Ma non mollo. E se avrò ragione farò una festa da Serie A".