Reggina-Pisa, Inzaghi: “Oggi come a Palermo, preso gol al primo tiro. Fischi…”

Terza sconfitta di fila per la Reggina , dopo quelle maturate con Palermo e Sudtirol . La compagine di Filippo Inzaghi cade al "Granillo" contro il Pisa , nel match valido per la 24a giornata di Serie B . Due gol in sette minuti nella ripresa firmati da Gargiulo e Gliozzi hanno condannato gli amaranto, che rimangono comunque al terzo posto ma vengono raggiunti dal Sudtirol a quota 39. Al termine della gara contro i toscani, il tecnico della Reggina è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La squadra non è stata frenetica, abbiamo fatto un primo tempo perfetto e meritavamo il vantaggio. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, poi al primo tiro abbiamo preso gol, come a Palermo. Quando vai sotto immeritatamente subentra un po’ di ansia. Mi spiace per i fischi, pensavo fossimo ultimi. Ma ce li prendiamo e resto orgoglioso della mia squadra. I ragazzi sono fantastici e continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Siamo molto arrabbiati, ma io devo essere equilibrato. Qui non c’è equilibrio, ma sabato andremo a vincere a Cittadella per continuare il nostro percorso verso qualcosa di impensabile. Sono molto sereno, ho visto i ragazzi molto giù e lunedì alla ripresa mostrerò loro la classifica, e qualche articolo di luglio dove ci davano per retrocessi"