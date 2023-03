Reggina-Parma, probabili formazioni: ok Gagliolo ed Hernani, Vazquez falso nueve

Vincere per dimenticare un derby amarissimo perso nel finale di gara conto un Cosenza, che nei cinque minuti conclusivi della sfida ha ribaltato l'inziale vantaggio della squadra amaranto, portando a casa il bottino pieno con il risultato di 2-1. E' il principale obiettivo della Reggina Pippo Inzaghi, impegnata contro il Parma di Fabio Pecchia, nel secondo dei due anticipi della ventottesima giornata di Serie B, in programma allo Stadio "Granillo" alle ore 16:15. La formazione amaranto, in ritiro dopo in ko del "San Vito-Marulla", è chiamata a riprendere la marcia intrapresa nel girone d'andata, per ritrovare quella costanza, che in questo 2023, è venuta meno sotto il profilo dei risultati ottenuti.