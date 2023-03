Reggina-Parma, Inzaghi: “Non ci va bene nulla. Presidente ci ha fatto i complimenti”

Termina con il risultato di 0-1 la sfida tra Reggina e Parma, andata in scena oggi pomeriggio al "Granillo", valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B . A fare il punto del momento vissuto dalla squadra è il tecnico Pippo Inzaghi , intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

"Nel girone d'andata ci andava tutto bene e abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare, oggi non ci va bene nulla. Non posso dire nulla ai ragazzi, sono dispiaciuto per il risultato, ce la siamo giocata ad armi pari con il Parma che da anni costruisce squadroni. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Il presidente è venuto negli spogliatoi a farci i complimenti e sono contento degli applausi della gente".

Continua Inzaghi: "Posso rimproverare poco alla squadra. Continuiamo a lavorare, in classifica siamo lì, possiamo giocarcela con tutte. Speriamo di riscattare il ko alla prossima. Con Fabbian e Rivas potevamo fare gol, non possiamo sbagliare in quelle circostanze. Abbiamo sofferto poco contro una grande squadra, siamo andati sotto quando avevamo la partita in mano".