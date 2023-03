Reggina-Parma, Inzaghi: “Dobbiamo essere felici della classifica. Loro valore noto”

Giornata di vigilia per la Reggina che, sabato pomeriggio, ospiterà il Parma ottavo in classifica allo stadio "Granillo". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico amaranto, Filippo Inzaghi , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Non abbiamo cambiato nulla rispetto all'andata. Facciamo anche le stesso sostituzioni. Forse abbiamo perso in aggressività e paghiamo al primo errore. Dispiace per il derby che abbiamo perso giocando male e per due episodi. Dobbiamo solo pensare alla gara di domani e quando giochiamo di fronte ai nostri tifosi giochiamo sempre meglio. Apprezzo tantissimo il gesto dei ragazzi che hanno chiesto di andare in ritiro un giorno prima. Sono sempre più orgoglioso di essere il loro allenatore. Non siamo nel nostro miglior momento ma vederli allenare oggi è stato uno spettacolo. Abbiamo un obiettivo importante ovvero i playoff, daremo tutto e speriamo di farcela".