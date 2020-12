Reggina, parla il neo tecnico Baroni: “Il gruppo sta bene, c’è voglia di rivalsa. Cittadella? Squadra ostica”

L’esordio di Marco Baroni sulla panchina della Reggina si avvicina.

Il club calabrese ha deciso di esonerare Mimmo Toscano che in questa prima parte di stagione non è riuscito a far rendere al massimo la squadra messa sù dal direttore sportivo Massimo Taibi. La classifica dei calabresi non è troppo tranquilla, infatti occupano la sedicesima posizione con appena 10 punti raccolti.

Sabato pomeriggio alle ore 14, tra le mura amiche del “Granillo” andrà in scena la sfida contro il Cittadella. Le prime parole di Baroni in conferenza stampa sono state riprese da tuttoreggina.com.

“Il gruppo sta bene, è motivato, ha voglia ed è consapevole del momento e della situazione. C’è convinzione e la voglia di tirarsi fuori. Abbiamo avuto pochi giorni di lavoro, ma non deve essere un’attenuante, è il percorso da fare. Ognuno di noi deve dare qualcosa di più, ora parola al campo. Sono uno molto pratico, la squadra non deve conoscere paura e timore, dobbiamo andare solo in campo e fare tutto. È un momento difficile anche per le assenze, ma questo vuol dire che per qualcuno c’è maggiore spazio. Ci sono le giuste motivazioni e gli stimoli per fare bene. È il peggior cliente possibile, è una squadra che ha continuità di lavoro, fa un calcio che conosce bene. Cambia tutti gli anni, ma rimane intatto il progetto tattico. Incontriamo una squadra che sa cosa fare sul campo, per noi è un test importante e questo ci deve dare maggiore motivazione”.