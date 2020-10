Reggina, orgoglio Toscano: “Soddisfatti del mercato, ma c’è ancora molto lavoro da fare”

Un avvio di stagione positivo per la Reggina.

La compagine amaranto, neopromossa in Serie B, vince e convince: nelle prime due partite, infatti, sono a portare a casa quattro punti d’oro. A guidare la squadra, c’è Domenico Toscano, che comunque resta prudente e ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha affermato: “Siamo molto contenti di questo inizio di stagione, ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare. Siamo contenti non tanto per i risultati quanto per le prestazioni. I ragazzi hanno capito l’identità che abbiamo e che vogliamo portare avanti. Abbiamo enormi margini di miglioramento, bisogna lavorare ancora molto per crescere sotto alcuni aspetti“.

Rispetto la strategia di mercato che ha portato avanti il club di Luca Gallo, il tecnico originario proprio di Reggio Calabria ha aggiunto: “È stato fatto il massimo per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati“, ha concluso Toscano.