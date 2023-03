Reggina, Majer:”Proveremo a tornare quelli del girone d’andata. Tutto è possibile”

Momento di crisi per la Reggina di Pippo Inzaghi, che dall'inizio del nuovo anno solare ha collezionato solamente due vittorie nelle prime nove gare. Quranta due punti in classifica per gli amaranto insieme a Cagliari e Pisa, sesto posto in classifica in piena zona playoff. A proposito del rendimento in campionato, in vista del rush finale, è intervenuto Zan Majer, centrocampista dei calabresi. Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta del Sud: