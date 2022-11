Reggina, Liotti: “La vittoria col Genoa dà autostima. Inzaghi? Vi dico tutto…”

"Aver battuto una corazzata come quella rossoblù ci ha dato tanta carica e autostima, ma dobbiamo restare con i piedi per terra e concentrarci già sul Venezia, memori di quanto successo contro il Perugia che da ultimo è venuto a vincere in casa nostra. La cosa bella è che anche se giocheremo in Laguna sarà come essere in casa, i nostri tifosi ci stanno seguendo con enorme affetto e nelle ultime due trasferte sembrava quasi di essere a Reggio Calabria. Mister Inzaghi? Ci fa sentire tutti importanti, non ci sono giocatori lasciati in disparte ma ognuno di noi sa che deve sempre tenersi pronto perché c'è la possibilità di essere chiamato in causa. Contro il Genoa il mister ha scelto Giraudo che non giocava da due mesi e lui ha risposto alla grande".