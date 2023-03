Reggina, le date dei playoff rischiano di slittare: ecco il motivo

I playoff del campionato di Serie B potrebbero slittare

⚽️

"Reggina: il processo entro 30 giorni. E’ forte il rischio di rinvio dei playoff." Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul caso Reggina. La squadra calabrese è stata deferita per il mancato pagamento delle ritenute Irpef alla scadenza del 16 febbraio e per la mancata erogazione di alcuni stipendi.

Entro trenta giorni si svolgerà il processo al club del patron Felice Saladini presso il Tribunale della federazione. Nel momento in cui la procura darà il via libera, verrà stabilita la data precisa. D'altro canto, i granata hanno richiesto al tribunale di Reggio Calabria il concordato per ristrutturare il debito. Situazione, secondo quanto trapelato, fermata dal giudice stesso. Motivo per cui è nato il ritardo. E' ormai accertato che la procura federale chiederà ben quattro punti di penalizzazione nei confronti della formazione guidata in panchina da Filippo Inzaghi. Di conseguenza, è altrettanto acclarato il fatto che, qualora si verificasse la rimozione di alcuni punti, la Reggina farebbe ricorso alla Corte d’Appello e poi al collegio di garanzia del CONI. Compresi in questa lista anche i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato.

La società calabrese è settima in classifica. Essendo in piena lotta per i playoff, con la fine della regular season prevista il 19 maggio, la sentenza definitiva rischierebbe nel concreto di non arrivare in tempo per la seconda parte della stagione. Quella clou. Al netto di queste criticità giudiziarie, con la possibilità di ricorrere a diverse enti per sopperire alla penalizzazione, la Reggina potrebbe seriamente creare lo slittamento dei playoff del campionato di Serie B. Competizione a cui oggi parteciperebbero, oltre ai calabresi: SudTirol, Bari, Pisa, Cagliari, Palermo.