Reggina, Lafferty si presenta: “Voglio portare la squadra in Serie A, io con il Palermo…”

Kyle Lafferty è un nuovo giocatore della Reggina.

Nella giornata di ieri, l’attaccante nord-irlandese ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club amaranto neopromosso in Serie B per i prossimi due anni. “Non nascondo la mia grande emozione, cercherò di contribuire a portare la squadra in serie A, come ho contribuito a Palermo. E’ il desiderio di tutti. La Reggina è una grande società, merita il palcoscenico più alto del calcio. E’ una sfida non indifferente, lo so bene dopo la mia prima esperienza col Palermo. Il mio desiderio era anche quello di tornare in Italia, ringrazio il presidente Gallo”, ha dichiarato il classe 1987, presentato alla stampa.

“Posso ricoprire molti ruoli, la duttilità tattica mi consentirà di essere utilizzato come meglio crede l’allenatore. Mi vedrete giocare in attacco ma anche in difesa”, ha proseguito l’ex Palermo che, con la maglia rosanero nella stagione 2013-2014, ha già affrontato da avversario proprio la compagine calabrese al ‘Granillo’: “Il Palermo ha vinto, c’è stato anche il mio contributo, con assist, su uno dei due gol. Mi ha impressionato il pubblico di Reggio, spero nello stesso sostegno”, ha concluso.