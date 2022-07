Reggina, la verità di Denis: “Deluso, il club mi ha detto no. Avrei smesso se…”

"A fine maggio avevo trovato l'accordo con il Ds Taibi per il prolungamento del contratto. C'era anche il placet di mister Stellone, sembrava tutto fatto. Ma evidentemente la nuova proprietà aveva altre idee". Lo ha detto German Denis , intervistato ai microfoni della "Gazzetta del Sud". Fra i temi trattati dall'esperto attaccante argentino, svincolato dopo la lunga esperienza con la maglia della Reggina , i motivi dell'addio. Ma non solo...

"Certo, e non lo nascondo, sono un po' deluso, mi sarei aspettato un trattamento diverso specie per quello che ho fatto nel recente passato. Nessuno mi ha cercato, sono stato io a contattare Gabriele Martino e mi è stato comunicato che non rientravo nei piani della società e di Inzaghi. Decisione che rispetto, ma ovviamente non condivido. Potevo essere ancora utile e dare una mano per la crescita dei giovani, sarei stato uomo spogliatoio, ma i matrimoni si fanno in due", le sue parole.