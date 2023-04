Reggina, la Procura Federale chiede tre punti di penalizzazione. Attesa la sentenza

La procura federale ha chiesto tre punti di penalizzazione per la Reggina

Fiato sospeso per la piazza granata. Con sette punti raccolti nelle ultime tre gare, la Reggina è tornata a rialzare la testa in Serie B dopo uno dei periodi calcistici più complicati della carriera da allenatore di Filippo Inzaghi, oggi al quinto posto in classifica nel campionato cadetto.