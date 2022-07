Reggina, Inzaghi: “Quest’anno 13-14 squadre lotteranno per la promozione in Serie A”

"Sono molto orgoglioso di essere qui oggi, sapevo da dove saremmo dovuti partire in questa piazza, ma rimboccandoci le maniche con questa proprietà e questa tifoseria, possiamo fare bene e il mio contratto dimostra quanto ci creda. Chiedo pazienza all'inizio perché per diventare vincenti serve che tutte le componenti viaggino nella stessa direzione, l’inizio sarà complicato e mi spiace giocare le prime due fuori casa perché l’arma in più in questo momento sarebbe il calore della piazza. Qui però ci sono tutte le basi per fare bene. Sapete che qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano, per me era difficile ripartire, ma qui ho trovato un presidente che ha una grande umanità e una grande voglia di fare bene. Menez? Jeremy con me ha fatto 16 gol al Milan e non li ha più fatti. Sono felice di averlo rivisto, ma lui come tutti gli altri dovranno guadagnarsi la conferma sul campo. Non possiamo dipendere da uno o due giocatori, ma da tutto il gruppo perché questo è quello che serve in Serie B. Soprattutto quest'anno che ci saranno 13-14 squadre che lotteranno per la promozione in Serie A".