Reggina, Inzaghi: “Lavoreremo bene, Saladini straordinario. Il gruppo una priorità”

Parola a Pippo Inzaghi . La Reggina ha un nuovo condottiero, pronto a diventare il re di una squadra di ricostruire e risollevare. La Reggina costituisce, per Pippo Inzaghi, una nuova affascinante sfida professionale. Il contratto triennale siglato con il club del patron Saladini costituisce, per l'allenatore e il suo staff, una garanzia di progettualità e impegno nella ricostituzione di una realtà calcistica apparsa sull'orlo del baratro solo poche settimane fa.

Intervenuto nel corso della canonica conferenza stampa di presentazione, Inzaghi ha fatto il punto sul suo progetto e sul lavoro che andrà effettuato per rendere la Reggina nuovamente protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Ecco, di seguito, alcuni estratti della sua intervista: "Sono orgoglioso di essere qui, sapevo da dove saremmo dovuti partire. Ringrazio Saladini e Cardona. Con una proprietà, un tifo del genere, e con una durata del contratto triennale ci sono tutti i presupposti per lavorare bene. Eppure avevo pensato di fermarmi. Siete a conoscenza del fatto che qualche mazzata a livello umano l’ho presa e non era facile per me ripartire, ma ho trovato un Saladini che ha fatto qualcosa di straordinario venendo fino a Formentera a propormi di allenare la Reggina. Nella decisione mi sono confrontato con lamia compagna e i miei genitori, mentre mio fratello Simone mi ha detto che se ero felice era giusto che accettassi il progetto. Non potevo rinunciare a un viaggio e ad una umanità incredibile, dobbiamo però scontrarci con la dura realtà della ricostruzione".