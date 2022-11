Reggina, Inzaghi: “Classifica del Venezia bugiarda. Sarà gara complicata”

Le dichiarazioni del tecnico Inzaghi in vista della sfida contro il Venezia

Archiviata la pratica Genoa, la Reggina del tecnico Filippo Inzaghi si prepara a tornare in campo per affrontare il Venezia nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B nel match in programma sabato 12 novembre alle ore 14:00 allo Stadio "Penzo". Nel corso della conferenza stampa il tecnico amaranto ha fatto il punto della situazione. Di seguito le dichiarazioni

"Al netto della classifica, che non rispecchia il valore della squadra, posso affermare che il Venezia è una squadra forte, che ora ripartirà da zero perché ha cambiato allenatore, quindi sarà ancora più difficile capire la formazione: sarà una gara complicata, come tutte in B, loro hanno attraversato un momento difficile ma potranno crearci grandi grattacapi. Per testate la nostra maturità sarà un bel banco di prova, senza lo spirito visto col Genoa rischiamo di perdere. La gara, per altro in uno stadio importante, sarà preziosa per la nostra crescita, vedremo a che punto saremo sabato. Consapevoli che piano piano miglioreremo sempre di più".

TIFOSI - "Avremo tanti tifosi a seguito, questo ci fa piacere, e mi auguro che la squadra risponda con una grande partita. Io ho presentato tutte le criticità del match, arriviamo con entusiasmo dopo la vittoria sul Genoa, cercherò solo di capire se nel caso mettere qualche elemento fresco nell'undici titolare, tenendomi magari qualche jolly durante il match. Ma non ho pensato ancora a nulla di preciso, la formazione la deciderò proprio sabato, tanto qua ho una rosa che si fa sempre trovare pronta, e questo per un allenatore è una cosa bellissima".

SANTANDER - "Al momento, oltre a Santander, è fuori Lombardi, la caviglia non era al meglio quindi lo recupereremo dopo la sosta. Per il resto partiamo tutti".

VENEZIA - "In Laguna ho fatto due anni stupendi, lì ho conosciuto la mia compagna col quale ho costruito famiglia, è una città che ho nel cuore come nel cuore ho la tifoseria, mi hanno fatto venire i brividi quando tornai là con il Benevento. In campo però saremo avversari, solo a fine gare torneremo poi a tifare l'uno per l'altro perché abbiamo un legame indissolubile"