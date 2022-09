Reggina, Inzaghi: “Ci davano per retrocessi. Modena? Facciamo brutta figura se…”

Le parole del tecnico della Reggina in vista della gara contro il Modena

“La sosta? Avevamo bisogno di lavorare, voglio vedere la reazione mentale della mia squadra”. Lo ha detto Filippi Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Braglia”. Fra i temi trattati dal tecnico della Reggina anche le scelte di formazioni per il match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. Ma non solo…

“Rivas è l'unico dubbio di formazione. Cicerelli sta bene, quando è entrato ha sempre fatto la differenza. E' sempre dura lasciare fuori qualcuno, perché tutti si stanno comportando davvero molto bene, però allo stesso tempo con i cinque cambi tutti potranno avere il loro spazio. Più in là ci saranno i fisiologici cambi. Hernani? Si sta allenando molto bene, è pronto. A centrocampo bisogna fare delle scelte: Fabbian e Crisetig stanno facendo bene, Obi rientra settimana prossima, Liotti per me è un titolare. Hernani trequartista? Può giocare in qualsiasi ruolo, ad oggi non mi va di cambiare modulo. Ringrazio il brasiliano per la sua abnegazione e serietà, è un titolare e può dare una grossa mano a Fabbian per crescere. Galabinov? Lo avremmo tenuto e ci avremmo puntato. Sta facendo la rieducazione, vedremo a gennaio”, le sue parole.

“I bookmakers e la maggior parte della critica ci davano per retrocessi ad inizio anno, dopo sei partite non si possono trarre delle conclusioni. Ci sono due squadre più forti di tutte, se noi continuiamo così possiamo raggiungere una posizione importante. Il progetto è triennale, se riusciamo a raggiungere gli obiettivi tanto meglio. Se ci montiamo la testa diventiamo una squadra normale. Il principale obiettivo è far crescere questi ragazzi. Il Modena ha uno dei migliori allenatori della B, per esperienza e carisma. Contro Brescia e Genoa non meritavano di perdere: sarà un bel banco di prova. Ha elementi come Diaw, Falcinelli, Bonfanti, Cittadini, Marsura lo volevo anche io, è una partita che va presa con le molle. Il tifo del Modena è caloroso, mi auguro che da parte nostra non manchi lo spirito delle precedenti gare, altrimenti facciamo una brutta figura”, ha concluso Inzaghi.