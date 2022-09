Reggina, Inzaghi chiama a raccolta i tifosi: “Sabato abbiamo bisogno di voi”

La Reggina guidata da Filippo Inzaghi ha già preso la testa della classifica del campionato di Serie B 2022-2023. Per la compagine amaranto tre vittorie consecutive, quattro nelle prime cinque giornate. Sabato 17 settembre, al "Granillo", sarà la volta della sfida contro il Cittadella di Edoardo Gorini, gara che si giocherà in contemporanea ai match tra Brescia (unica squadra a pari punti con i calabresi) e Benevento, oltre che Cagliari-Bari e Frosinone-Palermo. In caso di risultato utile il programma della 6ª giornata del torneo cadetto potrebbe già permettere alla Reggina una mini fuga.