Reggina, Inzaghi carica la squadra in vista del Cosenza: “Al Granillo per vincere”

Inizio di campionato più che positivo per la nuova Reggina di Filippo Inzaghi , capolista della Serie B con 15 punti insieme a Bari e Brescia . Sotto la guida del tecnico ex Benevento , la compagine granata ha subito solamente due sconfitte, l'ultima alla scorsa contro il Modena .

Nell'ottava giornata, la Reggina ospiterà al "Granillo" il Cosenza per l'atteso derby calabrese. In vista del match, in programma giorno 8 ottobre alle 16:15, Inzaghi carica l'ambiente granata con un post sul suo profilo Instagram: "Ci vediamo sabato al Granillo per tornare a vincere".