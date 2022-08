Reggina, Inzaghi: “Abbiamo bisogno dei tifosi. Possiamo fare qualcosa di grande”

Dopo una mancata salvezza in A con il Benevento ed un annata travagliata, neanche terminata in B con il Brescia lo scorso anno, Filippo Inzaghi oggi neo tecnico della Reggina è in cerca di riscatto, ancora una volta nel torneo cadetto. L'inizio è stato altalenante, una vittoria con la Spal alla prima ed una sconfitta in casa della Ternana alla seconda. L'ex mister di Venezia e Milan, nell'incontro con la tifoseria amaranto avvenuto in serata, ha caricato il pubblico calabrese con le seguenti parole: