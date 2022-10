Reggina, Inzaghi: “A Cagliari per comandare! Classifica bugiarda, Genoa e Parma…”

Il tecnico della Reggina, Pippo Inzaghi, in vista del match contro il Cagliari

Mediagol ⚽️

A poco meno di due giorni dalla sfida Cagliari-Reggina, è intervenuti in sede di conferenza stampa pre gara, mister Filippo Inzaghi per presentare il match contro la formazione sarda guidata da Fabio Liverani. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della formazione amaranto, in vista del match in programma sabato 29 ottobre all'"Unipol Domus" alle 14:00, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.

VERSO IL CAGLIARI - "Voglio andare a comandare anche sul campo di una delle squadre più forti della B, la nostra filosofia deve essere sempre questa. Perché ci ha portato questi ottimi risultati, anche se abbiamo perso qualche gara che non meritavamo... ma preferisco fare 27 tiri, subirne 3 e perdere piuttosto che essere bombardato. Non facciamoci ingannare dalla classifica, il Cagliari merita molto di più. I sardi, con Genoa e Parma, hanno rose fuori categoria: sarà per noi un altro bel banco di prova".

RISULTATI E PROGETTO -"Siamo partiti con un progetto triennale, era impensabile non trovare difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a trovarne poche. Chiaro che avendo un triennio a disposizione si può avere anche più tempo per centrare un progetto, io sono sereno perché la squadra lavora bene, ha voglia e personalità, si deve solo avere più equilibrio nei giudizi. Le sconfitte possono starci, sono un processo di crescita, non dobbiamo demoralizzarci come non dobbiamo esaltarci davanti alle vittorie. Vedo la squadra lavorare e sono fiducioso. Poi, accettiamo le critiche, costruttive, ma non veniamo a parlare di crisi o summit vari in caso di sconfitta a Cagliari: loro devono vincere per forza il campionato, no noi. Come ho detto, c'è un progetto triennale, il tempo lo abbiamo, se poi le cose verranno prima tanto meglio".

SULLA ROSA A DISPOSIZIONE - "Obi sta migliorando molto, non è pronto per giocare dall'inizio ma a subentrare si, spero di dargli 20'/30'. Centrocampo a quattro? Giochiamo sempre con tre centrocampisti, metterne uno in più non ha senso. Santander? Abbiamo bisogno di lui, ho voglia di farlo giocare ma al momento in cui starà bene, quando potrà dimostrare il suo valore: non credo sarà convocato, speriamo di aggregarlo al gruppo settimana prossima . Sono certo che a Cagliari faremo una grande partita" - conclude il tecnico della Reggina.