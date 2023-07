Reggina, Ilari delega Maurizio Pellegrino: l’ex Catania a colloquio con Taibi

Situazione sempre più drammatica quella in casa Reggina. Nella giornata di oggi, come riporta Strettoweb.com, il nuovo patron Manuel Ilari ha inviato Maurizio Pellegrino al Centro Sportivo Sant'Agata. In quel di Reggio, l'esperto dirigente ex Catania ha interloquito con Massimo Taibi, ds amaranto e ormai unica figura di riferimento dell'organigramma societario della Reggina.