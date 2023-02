Reggina, il DS Taibi: “Solo Palermo e Frosinone hanno investito. Cionek e Menez…”

"È stato un mercato all'interno dei nostri parametri di sostenibilità, a ogni uscita doveva corrispondere un'entrata. Abbiamo cercato di non appesantire il bilancio societario, per mille motivi, da due mesi si lavorava in questa direzione. Si sono individuati calciatori funzionali, abbiamo sondato anche calciatori che non erano sostenibili in questo momento. Abbiamo rinunciato a offerte interessanti per Rivas, che è un calciatore importante per noi. In linea generale, è stato un mercato molto povero, in Serie A si sono spesi 30 milioni, anche in B dove molte società hanno lavorato sulla sostenibilità e ottimizzazione dei costi. Forse solo Palermo e Frosinone hanno investito qualcosa. Ma noi abbiamo preso giovani importanti, più due esperti come Contini e Terranova. Con la giusta intelligenza abbiamo cercato di migliorare la squadra senza farci del male. Oggi siamo terzi in classifica, vedremo cosa accadrà. Ionita? Si è proposto al mister, poi ha cambiato idea, meglio così. La Mantia e Viola? Abbiamo cercato di sondare, ma quando ti accorgi che non ci sono i presupposti, allora abbiamo cambiato direzione".