Taibi: “Palermo e Reggina i miei più grandi amori. Mercato? Ora rosa molto più forti”

Lo ha detto Massimo Taibi, intervistato sulle colonne de "Il Giornale di Sicilia". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo della Reggina in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Dal mercato al rapporto viscerale con il capoluogo siciliano. Ma non solo...