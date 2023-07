Reggina, il consigliere Ripepi: “Presi in giro, i giocatori pagano 100€ per mangiare”

La situazione in casa Reggina è sempre più delicata! La compagine calabrese attualmente esclusa dal prossimo campionato di Serie B , dopo il rigetto del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni , ed in attesa dell'udienza al Tar il prossimo 2 agosto prima del Consiglio di Stato fissato per il 29 del prossimo mese. Giocatori in ritiro in condizioni logistiche e psicologiche surreali, sospesi in un limbo snervante e avversati da dubbi ed incognite sul proprio futuro e sul destino del club. Il Consigliere di Reggio Calabria , Massimo Ripepi nel corso del Consiglio Comunale ha commentato così la vicenda:

“Ci hanno preso in giro, Cardona è in silenzio totale cosi come Saladini. Non pensate che la soluzione sia il tizio di Roma. I migliori stanno andando via tutti, figuratevi che i calciatori hanno messo 100 euro ciascuno per mangiare per il ritiro".