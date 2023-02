Reggina, il club smentisce le voci sulle irregolarità societarie. Il comunicato

Nelle ultime ore si sono diffuse alcune voci secondo le quali, in riferimento all'inchiesta della Procura della FIGC a proposito di irregolarità nei pagamenti in due società di Serie B, sarebbe coinvolta anche la Reggina. Oltre alla già nota inchiesta sul Genoa, il cui verdetto dovrebbe arrivare nella giornata di oggi e per cui si prospettano due punti di penalizzazione, anche il club amaranto rischierebbe la stessa sanzione in merito al ritardo nel pagamento di alcuni contributi.