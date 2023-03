Reggina, Hernani: “Qui ritrovato voglia di giocare. Vogliamo bel finale di stagione”

"La Reggina è per me l'occasione di ritrovare il mio calcio, la gioia di giocare, la fiducia. Sono felice, anche se non stiamo attraversando un momento facile. Però passerà, ne sono sicuro perché abbiamo un gruppo forte e unito. Sfida da ex? Conosco bene lo stadio, so cosa vuol dire giocarci con i tifosi che ti sostengono. E i tifosi del Genoa sono fantastici, lo sono stati anche l'anno scorso in una annata storta per tutti. Mettiamola così: da quella retrocessione così dolorosa siamo usciti più forti un po' tutti, il Genoa e anche io: ho imparato tanto dalla scorsa stagione e penso che quello che ho vissuto mi abbia fatto crescere. Mi resta il dispiacere di non essere riuscito a dimostrare quello che valgo, ho avuto tanti infortuni e questo mi ha frenato, facendomi saltare tante partite. Ma ci sono annate che vengono fuori così, e non è colpa di nessuno. Siamo partiti male, poi c'è stato il cambio di società: i nuovi arrivati hanno portato entusiasmo e voglia di fare ma non sono riusciti a cambiare l'esito della stagione. Il Genoa adesso ha entusiasmo e risultati che possono portarlo in Serie A, io mi sono ritrovato dopo tante difficoltà e gioco in una squadra che mi ha voluto fortemente".