Reggina, Hernani: “Qui ho quello che mi è mancato, tifosi top. L’obiettivo…”

"Le squadre ci conoscono, restano un po’ chiuse. Fuori casa, invece, gli altri provano a giocarsela alla pari e riusciamo a fare un po' meglio". Così Hernani, intervistato ai microfoni di "Video Touring". Fra i temi trattati dal centrocampista della Reggina in vista della ripresa del campionato, le prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Pippo Inzaghi, che non vince in casa dallo scorso 7 novembre. Ma non solo...