Reggina, Gori: “Ritorno al gol? Dico tutto. Col Cosenza voglio esserci, contratto…”

Dopo lo stop del campionato di Serie B dovuto agli impegni delle Nazionali tra amichevoli e Nations League , il torneo cadetto è pronto a ripartire. La Reggina guidata dal tecnico Filippo Inzaghi , dopo un avvio di stagione esaltante, è chiamata a consolidare il primato in classifica frutto dei risultati utili ottenuti nelle prime sei giornate della stagione di Serie B . Dell'esaltante avvio di stagione della formazione amaranto si è espresso l'attaccante del club calabrese, Gabriele Gori , nel corso di un'intervista rilasciata a " L'Altro Corriere TV ". Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal centroavanti amaranto ex Cosenza .

“Purtroppo per problemi di salute sono stato fuori otto mesi lo scorso anno, un digiuno davvero logorante, ma finalmente è arrivato il gol e sono felice anche perché stiamo andando bene. Per il momento sto subentrando cerco sempre di ritagliarmi i miei spazi in questa grande squadra, ma vorrei pian piano incrementare il mio minutaggio così da segnare il più possibile e aiutare la squadra a raggiungere quegli obiettivi che al momento ci diciamo fra di noi a voce bassa nel gruppo. Spero di giocare il derby perché si tratta di una partita speciale in cui tutti danno il massimo e poi ci tengo particolarmente visto il mio passato. Fiorentina? Ho rinnovato per un altro anno, ma la Reggina ha il diritto di riscatto del mio contratto. Ora penso solo a questo club e a fare bene qui”.