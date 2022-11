Reggina, Gagliolo: “Concluso un mini ciclo positivo, non dobbiamo rilassarci”

"Venezia? É stata una partita difficile, noi ci abbiamo messo del nostro sbagliando l'approccio nel primo tempo, ma poi il campo stretto e il fatto che non sapessimo come avrebbero giocato per via del nuovo tecnico ha complicato ulteriormente le cose. Il vantaggio che hanno ottenuto è stato meritato e per fortuna non hanno trovato il raddoppio permettendoci di andare negli spogliatoi ancora in partita. Durante l'intervallo il mister è stato decisivo, ci ha fatto capire gli errori che stavamo compiendo, abbiamo cambiato mentalità e la qualità di Menez ci ha aiutati a giocare meglio, così come chi è subentrato dalla panchina, che ha portato energie fresche che si sono rivelate fondamentali. Con la vittoria a Venezia abbiamo concluso un mini ciclo positivo contro grandi squadre, ma non dobbiamo rilassarci, anche perchè la sconfitta contro il Perugia è ben impressa nella nostra memoria. Adesso approfittiamo della sosta per ricaricare un po' le batterie, ma abbiamo già la prossima partita contro il Benevento in testa".