Reggina-Frosinone 0-3, Inzaghi: “Non abbattiamoci, siamo ancora secondi”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Reggina al termine della gara

Mediagol ⚽️

"Complimenti al Frosinone, noi stiamo facendo qualcosa di fantastico e una battuta d'arresto ci può stare". Lo ha detto Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Frosinone. Il tecnico della Reggina ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra in occasione della partita valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B.

"Fino al loro gol è stata una gara in grande equilibrio, non era la nostra giornata migliore però avevamo avuto l'occasione con Gagliolo e Di Chiara. Non dovevamo prendere un gol del genere, un po' ti butta giù. Abbiamo provato a reagire ed è arrivato un eurogol, non era giornata. Complimenti al Frosinone, noi stiamo facendo qualcosa di fantastico e una battuta d'arresto ci può stare. Pensiamo a domenica che abbiamo una partita molto importante", le sue parole.

"Siamo ancora secondi, questi ragazzi hanno fatto una bella prova. Ho confermato l'undici di Brescia perché avevano fatto tutti bene. Rifarei le stesse scelte, la squadra stava bene e nei primi trenta minuti non eravamo la miglior Reggina ma non abbiamo subiti tiri in porta. Ci siamo fatti gol da soli. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Dobbiamo archiviarla in fretta, una sconfitta presa nel modo giusto ci può far crescere ulteriormente e il fatto di giocare subito può essere un vantaggio. Non siamo ridimensionati dopo questo ko, la gente ci ha applaudito. Non va fatto l'errore della prima sconfitta, che ci siamo abbattuti", ha concluso Inzaghi.