Reggina, finto credito per pagare debiti. Il club: “Nessun coinvolgimento”

Nelle ultime ore la notizia: la Reggina avrebbe ricevuto da una società sotto inchiesta a Bari - a titolo di permuta, quale pagamento di una sponsorizzazione - un credito fiscale ritenuto fittizio di oltre 703 mila euro che avrebbe utilizzato, nell'aprile 2022, per compensare debiti tributari e previdenziali relativi ai periodi di imposta dal 2016 al 2020. Per questo motivo, la Guardia di Finanza di Bari avrebbe perquisito le sedi del club, in modo da acquisire documenti utili alle indagini.

"Nella giornata di ieri sono stati acquisiti dalla Guardia di finanza alcuni documenti relativi alle precedenti gestioni della Reggina 1914 - il comunicato diramato pochi istanti fa dalla società calabrese attraverso il proprio sito di riferimento -. L'acquisizione è stata fatta su richiesta della Procura della Repubblica di Bari per indagini di natura fiscale. Non è stato acquisito né richiesto alcun documento riguardante l’attuale gestione o proprietà che non è in alcun modo coinvolta e non ha mai avuto nessun rapporto con i soggetti sotto inchiesta", conclude la nota.