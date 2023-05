Reggina, conclusa l’udienza alla CAF: la Procura chiede la conferma del -7

Si è appena conclusa l'udienza alla Corte Federale d'Appello per il caso Reggina. La Procura ha chiesto la conferma del -7 in classifica

Novità dalla Corte Federale d'Appello per il caso Reggina , in vista della fine della regular season di Serie B e l'ormai imminente inizio dei playoff. Nella seduta odierna , svoltasi nel primo pomeriggio e conclusasi pochi minuti fa, sono stati accorpati entrambi i deferimenti (sia quello che ha portato al -3 sia l'altro che ha portato al -4).

La Procura Federale, nella figura del Dott. Scarpa, ha chiesto la conferma della penalizzazione totale di 7 punti in classifica, accusando la società amaranto sulla gestione dei tempi di presentazione del piano piano di ristrutturazione del debito al Tribunale. Come riportato da TMW, in serata si attende la decisione della Corte e le relative disposizioni.