Reggina-Como, Inzaghi: “Le sentenze verranno sicuramente ribaltate. Abbiamo 49 punti”

Nella trentaseiesima giornata di Serie B , la Reggina ospiterà il Como al "Granillo" domani 6 maggio alle 14. Reduce da due sconfitte consecutive, la compagine di Pippo Inzaghi si è vista infliggere un'ulteriore penalizzazione in classifica dalla giustizia sportiva. Dopo il -3 di poco tempo fa, è arrivata proprio ieri la sentenza del secondo deferimento, con altri 4 punti decurtati in classifica. Amaranto adesso fuori dalla zona playoff, scivolati al quattordicesimo posto. Il tecnico ex Benevento ha presentato la gara contro i lariani in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo 49 punti, siamo vicinissimi a conquistare i play off, dobbiamo vincere con il Como. I punti ci saranno ridati, alla squadra non ho detto nulla, siamo sicuri che le sentenze saranno ribaltati. Dobbiamo ripetere la gara di Frosinone, tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, siamo vicini a squadre che spendono di più. Giocando come a Frosinone sono sicuro che vinceremo e faremo un grosso passo in avanti. Sono contento di quanto hanno fatto vedere a Frosinone, non voglio passi indietro e non guardare quello che c'è intorno. Quello che possiamo fare è vincere le partite e fare più punti possibili. Se ci ridaranno i punti, non dobbiamo avere rimpianti. E' chiaro che il fatto che ogni giorno ci ripetono che ci toglieranno i punti, può indubbiamente incidere sulla testa dei calciatori, ma in queste situazioni mi gaso di più. Il Como ha forse il miglior parco attaccanti della Serie B, ma abbiamo sei punti più di loro e dobbiamo darne prova sul campo".