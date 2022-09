Reggina, Cionek: “Non mi stupisco che siamo in testa, ma in B può cambiare tutto”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore della Reggina, Thiago Cionek

Mediagol ⚽️

"Per le vicissitudini che hanno colpito il club non c’è mai stata occasione di affrontare il Modena da avversario". Lo ha detto Thiago Cionek, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Sabato 1 ottobre, alle ore 14:00, il difensore della Reggina affronterà per la prima volta da avversario il Modena, club in cui ha militato dal 2013 al 2016, prima dell'approdo al Palermo.

"Sabato per la prima volta metterò i piedi su quell’erba, vestendo un’altra divisa. Sarà un’emozione particolare, perché affiorano ricordi indimenticabili. In tutta l’Emilia si sta veramente bene e poi Modena mi ha accolto benissimo. Ho instaurato un grande rapporto con la gente, oltre che con i tifosi e la meravigliosa curva del Braglia. Ancora adesso con la mia compagna ci andiamo, perché abbiamo tanti amici. Al primo anno sfiorammo la serie A, perdendo in semifinale playoff con il Cesena. La stagione dopo, invece, evitammo la retrocessione superando l’Entella ai playout", ha raccontato.

LA SOSTA - "Sotto certi aspetti per noi non è stato un bene fermarci, perché stavamo facendo benissimo con 4 vittorie di fila senza subire reti, ma dall’altro verso abbiamo potuto lavorare sulla parte fisica e qualcuno che era indietro ha potuto recuperare. Cercheremo di ripartire dall'ultimo successo col Cittadella. Guardando la classifica si può pensare che vinceremo facile, ma non è così. Quando una squadra è in difficoltà, ci mette ancor più impegno. Se dovessimo affrontare il match con l’atteggiamento sbagliato, potremmo pagarlo a caro prezzo. Vogliamo continuare questo percorso, ma ogni gara è complicatissima e non bisognerà sottovalutare nessuno. Il Modena ha in rosa grandissimi giocatori, è guidato da un ottimo allenatore e viene da un campionato di C di spessore".

LA CLASSIFICA -"Se esulterei in caso di gol? Sinceramente non me la sentirei per rispetto dei miei ex tifosi, anche se per me sprigionare la gioia dopo aver segnato non la vedo come una mancanza di rispetto. È sicuramente più facile raggiungere la vetta della classifica, ma molto più difficile rimanerci. Però abbiamo le potenzialità per toglierci tante soddisfazioni e regalare gioie ai nostri tifosi. Non mi stupisco che siamo in testa, perché il gruppo è forte e con un allenatore che ci fa esprimere al massimo. Dobbiamo continuare così, perché tante squadre importanti e forti, forse più di noi, vorrebbero essere al nostro posto. In questa serie B, in 2-3 giornate può cambiare tutto", ha concluso Cionek.