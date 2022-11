Reggina, Cicerelli: “Classifica? E’ presto. Sentirci tutti importanti nostro segreto”

Le dichiarazioni rilasciate Emanuele Cicerelli, centrocampista della Reggina

"Sto benissimo a Reggio Calabria. Mi trovo benissimo con tutti: squadra, società, città e tifosi". Lo ha detto Emanuele Cicerelli, intervistato ai microfoni di "Diretta Studio", in onda su "Radio Gamma No Stop". Diversi i temi trattati dal centrocampista della Reggina: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Filippo Inzaghi, seconda in classifica a quota 25 punti, alla sconfitta contro il Perugia. Ma non solo...

"Il nostro segreto è quello di sentirci tutti importanti. Sarebbe un peccato storcere il muso perché non si gioca dal primo minuto. Sarei bugiardo a dire che preferisco stare in panchina, però quando entri devi avere l’intelligenza di dimostrare che puoi effettivamente tornare utile alla squadra sin dal primo minuto. Secondo me la classifica bisogna guardarla a marzo, oggi è presto. Ben venga essere lì sopra, ma questo non significa che siamo più forti delle altre. Benevento? Giocare alle 12.30 è una cosa nuova, non è l’ideale. Secondo me é una gara molto insidiosa, dobbiamo stare attenti. Ci stiamo preparando, sappiamo che sfideremo una squadra importante che è in ripresa", le sue parole.

"Ko col Perugia? Siamo una squadra abbastanza esperta, la sconfitta era inattesa per tanti motivi, ma la serie B é anche questa. Se non sei concentrato puoi perdere contro chiunque. La reazione c’è stata in campo, abbiamo provato a rimontare. Noi le partite le prepariamo bene, abbiamo giocato con grande attenzione contro una squadra di grande qualità. Ogni piccola sbavatura può essere un gol, è stata una partita che ci ha dato una grossa iniezione di fiducia. A Venezia anche per questo è scattato qualcosa che ci ha permesso di recuperare la gara. Inzaghi, all’intervallo, ci ha trasmesso quella determinazione che ci ha dato la spinta decisiva", ha concluso il classe 1994.