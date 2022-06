Reggina, Cardona: “Taibi? E’ sotto contratto ma non vogliamo solisti. Lui sa…”

Inizia a prendere forma il nuovo organico della Reggina , dopo il salvataggio del club che rischiava di essere radiato a causa di inadempimenti finanziari. Completata l'iscrizione in Serie B, è il momento per gli amaranto di definire i ruoli in società, a partire dal nuovo presidente Marcello Cardona . Il patron è intervenuto ai microfoni di Rtv a proposito della questione legata a Massimo Taibi , direttore sportivo della Reggina , a seguito delle voci di una possibile rottura:

"Taibi? E' sotto contratto, poi ha capito si tratta di un club completamente nuovo. Solisti non ne vogliamo, l'assemblamento dell'aspetto tecnico è un fattore molto importante che necessita anche di profili esperti. Noi vogliamo la Reggina sia il club di tutta la provincia, dobbiamo organizzarci bene. Abbiamo le porte aperte per tutti. Ho seguito la querelle, Taibi c'è, non c'è, ritorna. E' normale che ci siano dei dibattiti, ma qualcuno pensa che le squadre di calcio siano come la famiglia del Mulino Bianco? Per niente. Taibi lo conosco bene, sa che ho stima nei suoi confronti, nei suoi momenti difficili calcistici, lui sa quanto ho contato".