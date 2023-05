Reggina, Cardona: “Essere ai playoff è bellissimo. Un anno fa stavamo per sparire”

"Essere ai playoff è bellissimo, la nostra gente ci ha creduto in quello che è un punto di riferimento per la Città, la nostra Reggina", così Marcello Cardona a margine della qualificazione ai playoff ottenuta dalla squadra di Inzaghi dopo la vittoria contro l'Ascoli. Il presidente della Reggina è intervenuto in conferenza stampa per complimentarsi con ogni componente della formazione amaranto e per ricordare le difficoltà superate dal club per arrivare a questo traguardo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.