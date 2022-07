Reggina, Camporese: “Con Inzaghi progetto serio. Quest’anno Serie B importante”

Una stagione proficua a livello personale con il Cosenza, in cui ha messo a segno 5 gol in 13 presenze, culminata con la salvezza dopo i playout. Michele Camporese, difensore pisano classe 1993, riparte dalla Reggina dopo due stagioni e mezzo al Pordenone. Il laterale cresciuto nella Fiorentina si è presentato oggi al club granata in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: