Modena-Reggina 0-1, Cardona dopo il ko: “Siamo sereni, non perdiamo la bussola”

Uno a zero. E' questo il risultato maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Filippo Inzaghi , battuti dal Modena di Attilio Tesser in occasione del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B . Intervenuto ai microfoni di "Febea" al termine della gara, il presidente della Reggina Marcello Cardona ha analizzato la prova offerta dalla compagine calabrese.

"La squadra ha giocato bene per tutta la gara, si è espressa in modo incisivo. Certo, saremmo stati più contenti in caso di risultato positivo. Dobbiamo essere sereni, la squadra sta facendo bene sin dalla gara di Coppa. Non dobbiamo perdere la nostra bussola, quando mancheranno otto gare alla fine capiremo dove vogliamo arrivare. Dispiace per i tifosi, ma chiaramente anche loro hanno visto come la squadra ha giocato. Bisogna essere orgogliosi di questo. Siamo stati apprezzati anche dai tifosi avversari. Sono le prime giornate, il Modena è una buona squadra, si sono difesi bene. Siamo molto tranquilli perché abbiamo un tecnico importante e una squadra fatta di grandi professionisti", ha concluso Cardona.