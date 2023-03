Genoa-Reggina, Inzaghi: “Loro i più forti del campionato, gran lavoro di Gilardino”

La trentunesima giornata di Serie B si aprirà domani, 31 marzo, con il big match del "Ferraris" tra Genoa e Reggina . Rossoblu al momento secondi in classifica e in fiducia, al contrario degli amaranto che ormai da due mesi attraversano un periodo decisamente complicato in campo e e a livello societario. Il tecnico dei calabresi, Filippo Inzaghi , ha presentato la gara contro il Genoa in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Genoa? Grazie anche al lavoro svolto da Gilardino il Genoa gli ultimi mesi ha dimostrato di essere una corazzata non solo sulla carta. Affronteremo la squadra più forte del campionato, ma queste valutazioni per noi non devono certo rappresentare un alibi, bensì una carica ulteriore sotto il profilo degli stimoli e del senso di responsabilità. fatto di essere fra le cinque squadre che fino a oggi sono riuscite a battere i rossoblù deve spingerci a credere in noi stessi e capire che non siamo e non possiamo essere quelli visti contro il Cagliari. A Genova voglio rivedere la mia Reggina, quella che ha regalato grandi emozioni e se l''è giocata con chiunque, se lo meritano la proprietà, la città e i tifosi e anche i miei ragazzi, che nonostante i recenti risultati negativi sono ancora lì a giocarsi un posto nei play off. Dobbiamo mantenere intatte le certezze che abbiamo costruito in nove mesi di lavoro e sacrificio. Non sono i moduli a fare la differenza, ma l’atteggiamento e l’interpretazione".