Cardona: “Se la Reggina torna indietro fallisce, se va avanti rischia di violare…”

Parola a Marcello Cadorna . Il presidente della Reggina ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". In particolare, il numero uno amaranto si è soffermato sul momento complicato vissuto dal club ribadendo trasparenza e legalità alla base delle azioni intraprese in sede di iscrizione al campionato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"L’obiettivo è stato ed è quello di non violare i termini perentori previsti dalle NOIF, dopo aver rispettato tutte le procedure propedeutiche all’iscrizione al campionato. L’operato della proprietà è stato sempre funzionale alla trasparenza, alla legalità e alla sostenibilità finanziaria del club. Abbiamo avuto l’ispezione della Covisoc a metà febbraio fornendo tutti i documenti richiesti e non ci è stato contestato nulla finora. C’è un accertamento in corso e aspettiamo di conoscere il percorso che ci sarà richiesto di effettuare. Oggi la Reggina è in mezzo al guado: se torna indietro fallisce, se va avanti rischia di violare delle norme dell’ordinamento sportivo. Ma è il Tribunale che detta i tempi e in ogni caso abbiamo chiesto di poter pagare. Possiamo farlo".