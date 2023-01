Calciomercato Reggina, obiettivo prima punta: La Mantia o Ljubicic per Inzaghi

Prosegue il mercato della Reggina di Pippo Inzaghi, in cerca di una prima punta

La Reggina continua la sua ricerca di una prima punta, negli ultimi giorni di calciomercato invernale. L'obiettivo primario del club calabrese è Andrea La Mantia, attaccante attualmente in forza alla SPAL ma in prestito dall'Empoli. La situazione però è attualmente in stallo, a meno di ventiquattro ore dal termine della sessione.